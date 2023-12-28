РФ у так званій "ЛНР" хоче поставити на "військовий облік" 16-річних хлопців

Від 10 січня 2024 року на окупованій території Луганської області запрацюють "комісії", які будуть брати на військовий облік підлітків.

У так званій "ЛНР" окупанти хочуть поставити на "військовий облік" 16-річних юнаків. На це відвели три місяці.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Окупаційна адміністрація наділила так звані "комісії" широкими "повноваженнями", щоб ті встигли впоратися до 31 березня - коли у РФ завершаться вибори президента.

"Також виявлятимуть і старших чоловіків, які з часу окупації оминули військкомати - їх обліковуватимуть до 31 грудня", - каже Лисогор.

За його словами, до цієї роботи залучили також підприємства, установи та організації, щоб отримувати необхідні персональні дані чоловіків. Навчальні заклади, зокрема, мають забезпечити термінову явку юнаків до "військкоматів".

"Водночас далеко не в кожному населеному пункті так званої "ЛНР" є необхідна кількість лікарів вузьких спеціальностей", - повідомив очільник ОВА.

Відповідно, на медичні огляди чоловіків відправлятимуть у сусідні райони, а жителям Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Сватове та Троїцького - наказано стати на військовий облік в інших містах.

Нагадаємо, раніше підліток Богдан Єрмохін з окупованого Маріуполя записав звернення до президента України Володимира Зеленського із проханням допомогти йому повернутися додому.

Навесні 2022 року хлопця вивезли з Маріуполя та віддали до прийомної родини в Московській області Росії. На початку 2023 року він спробував самостійно повернутись до України, але на кордоні з Білоруссю його затримали росіяни. У листопаді 2023 року стало відомо, що Єрмохіна зобов’язали з’явитися у підмосковний військкомат у грудні 2023 року, коли йому виповниться 18 років. Після того хлопець звернувся до президента України по допомогу.

Читайте також: