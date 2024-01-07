Нічна атака безпілотників: Ігнат розповів деталі

Російські окупанти 7 січня атакували Україну, запустивши дрони-камікадзе з декількох напрямків.

Нічну атаку прокоментував спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

"Типова атака, не відрізняється показник від 5 числа. Фактично, однакова картинка. 21 дрон знищено. На жаль, не всі. Ворог змінює акценти атаки на прифронтові території. Не завжди дрони летять на Хмельниччину чи далі на захід. А от Херсонщина в минулі дні була атакована дронами, Дніпропетровська область, коли влучило в житловий будинок, і так далі. Тому такий відсоток є типовий для знищення ударних БПЛА. Залучались мобільні вогневі групи сил оборони. Вони зараз є тою основною, яка знищує ворожі БПЛА, саме на них розраховуємо для того, щоб заощаджувати наші зенітні керовані ракети, які є доволі дефіцитними для нас при таких масованих атаках, які були 29 та 2 числа. Нам потрібно раціонально використовувати озброєння, яке нам постачають західні партнери, на цьому ми завжди наголошуємо", - сказав він.

Нагадаємо, у ніч проти 7 січня 2024 року російські військові атакували територію України 28 "Шахедами", а також керованими ракетами С-300. Основні напрямки удару - південь та схід.

Військові уточнили, що ударні дрони сили РФ запускали з району Приморсько-Ахтарськ, а керовані ракети С-300 – з окупованої частини Донеччини.

21 ворожий БпЛА знищила ППО.

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