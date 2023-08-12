Ночная атака дронами: в ВСУ рассказали об уничтоженных Shahed

В ночь на субботу, 12 августа российская оккупационная армия атаковала Украину ударными беспилотниками. Украинская ПВО уничтожила три Shahed.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Ночью 12 августа 2023 года противник атаковал с юго-восточного направления пятью ударными БпЛА "Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Отмечается, что противовоздушная оборона уничтожила три дрона в Запорожской области.

Как сообщалось, ночью во время воздушной тревоги в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях была угроза применения врагом ударных беспилотников.

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