"Бавовна" в Крыму: россиянам померещилось 20 "украинских" беспилотников

Ночью в Крыму было громко.

В ночь на 12 августа 2023 года неизвестные беспилотники атаковали населенные пункты во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили очевидцы в мониторинговых каналах.

Мишенью для ударов стало Новоозерное. Здесь, по предварительным данным, находится большая военная база хранения. По словам местных жителей, там немало вражеской техники. В августе прошлого года здесь тоже раздавалась "бавовна".

Под утро пропагандистские рос"СМИ" сообщили, что ВС России якобы сегодня ночью отразили атаки 20 "украинских беспилотников" в Крым, пострадавших и разрушений нет. Российскому Министерству обороны считается, что 14 "украинских БПЛА" были уничтожены средствами ПВО, шесть "подавлены средствами РЭБ".

Тем временем российские оккупационные власти пытаются оправдаться за ночную "бавовну" в Крыму. Мол, "над разными районами Крыма сработали "системы ПВО".

"Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось об угрозе применения врагом ударных беспилотников.