"Бавовна" в Криму: росіянам привиділося 20 "українських" безпілотників

Вночі у Криму було гучно.

У ніч проти 12 серпня 2023 року невідомі безпілотники атакували населені пункти у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили очевидці у моніторингових каналах.

Мішенню для ударів стало Новоозерне. Тут, за попередньою інформацією, знаходиться велика військова база зберігання. За словами місцевих жителів, там чимало ворожої техніки. Торік у серпні тут теж лунала "бавовна".

Під ранок пропагандистські рос"ЗМІ" повідомили, що ЗС Росії нібито сьогодні вночі відбили атаки 20 "українських безпілотників" на Крим, постраждалих та руйнувань немає. Російському Міністерству оборони ввижається, що 14 "українських БПЛА" було знищено засобами ППО, шість "придушено засобами РЕБ".

Тим часом російська окупаційна влада намагається виправдатися за нічну "бавовну" у Криму. Мовляв, "над різними районами Криму спрацювали "системи ППО".

"Просимо зберігати спокій та довіряти лише перевіреним джерелам інформації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.