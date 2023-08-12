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Нічна атака дронами: у ЗСУ розповіли про знищені Shahed

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Нічна атака дронами: у ЗСУ розповіли про знищені Shahed

Безпілотник. / Фото: Associated Press

Дрони "приземлили" на Запоріжжі.

Уночі проти суботи, 12 серпня російська окупаційна армія атакувала Україну ударними безпілотниками. Українська ППО знищила три Shahed.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Уночі 12 серпня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку п’ятьма ударними БпЛА "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що протиповітряна оборона знищила три дрони у межах Запорізької області.

Як повідомлялося, вночі під час повітряної тривоги у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях існувала загроза застосування ворогом ударних безпілотників

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Дата публікації
Перегляди
2984
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