Ночная атака на Украину: ПВО сбила почти все выпущенные врагом Shahed

В ночь на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Силы противовоздушной обороны Украины сбили 30 из 35 иранских дронов. Ударные БПЛА были запущены с восточного побережья Азовского моря.

Об этом сообщил пресс-центр Воздушных сил Украины.

"Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено тридцать "Шахедов" российских оккупантов. К уничтожению воздушных целей привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы", — говорится в сообщении.

Что известно о ночной атаке Украины иранскими дронами

В ночь на 19 декабря в ряде районов Киева прогремели взрывы. Столичные власти сообщили, что РФ совершила атаку с помощью иранских дронов, часть попала в объект критической инфраструктуры. Также зафиксированы попадания в Киевской области, есть раненые.

Всего в воздушном пространстве украинской столицы было зафиксировано более 20 беспилотников, 15 из которых удалось уничтожить.

Взрывы раздались в Соломенском и Шевченковском районах. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, украинские военные на юге страны сбили 10 иранских беспилотников, которые применила Россия для атаки против Украины. По данным командования, силы ПВО уничтожили десять беспилотников.

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