Нічна атака на Україну: ППО збила майже всі випущені ворогом Shahed 

У ніч проти 19 грудня 2022 російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Сили протиповітряної оборони України збили 30 з 35 іранських дронів. Ударні БпЛА були запущені зі східного узбережжя Азовського моря.

Про це повідомив пресцентр Повітряних сил України.

"Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено тридцять "Шахедів" російських окупантів. До знищення повітряних цілей залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про нічну атаку України іранськими дронами

У ніч проти 19 грудня в низці районів Києва пролунали вибухи. Столична влада повідомила, що РФ здійснила атаку за допомогою іранських дронів, частина влучила в об’єкт критичної інфраструктури. Також зафіксовані влучання у Київській області, є поранені.

Всього в повітряному просторі української столиці зафіксували понад 20 безпілотників, 15 з яких вдалося знищити.

Вибухи пролунали в Солом'янському та Шевченківському районах. За попередньою інформацією, постраждалих немає, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, українські військові на півдні країни збили 10 іранських безпілотників, які застосувала Росія для атаки проти України. За даними командування, сили ППО знищили десять безпілотників.

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