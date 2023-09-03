Ночная атака по Одесчине: откуда летели "Шахеды" и сколько удалось сбить

Вражеские беспилотники атаковали южные районы Одесской области.
В ночь на 3 сентября 2023 года российские оккупанты совершили несколько волн атак по данным БпЛА "Shahed-136/131" по Одесской области. Силам ПВО удалось сбить 22 БПЛА из 25.
Об этом информируют воздушные силы Украины.
Отмечается, что оккупанты совершили несколько волн атак по данным БпЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления:
- мыс Чауда, Крым,
- Приморско-Ахтарская РФ.
"Всего зафиксированы пуски 25 ударных БпЛА "Shahed-136/131", атаковавших южные районы Одесщины. 22 из них уничтожены силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что группа БпЛА Shahed летит в направлении юга Одесской области.
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