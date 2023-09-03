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Ночная атака по Одесчине: откуда летели "Шахеды" и сколько удалось сбить

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Ночная атака по Одесчине: откуда летели "Шахеды" и сколько удалось сбить

Дроны-камикадзе "Шахед"

Вражеские беспилотники атаковали южные районы Одесской области.

В ночь на 3 сентября 2023 года российские оккупанты совершили несколько волн атак по данным БпЛА "Shahed-136/131" по Одесской области. Силам ПВО удалось сбить 22 БПЛА из 25.

Об этом информируют воздушные силы Украины.

Отмечается, что оккупанты совершили несколько волн атак по данным БпЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления:

  • мыс Чауда, Крым,
  • Приморско-Ахтарская РФ.

"Всего зафиксированы пуски 25 ударных БпЛА "Shahed-136/131", атаковавших южные районы Одесщины. 22 из них уничтожены силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что группа БпЛА Shahed летит в направлении юга Одесской области.

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Дата публикации
Просмотры
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