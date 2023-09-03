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Нічна атака по Одещині: звідки летіли "Шахеди" і скільки вдалося збити

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Нічна атака по Одещині: звідки летіли "Шахеди" і скільки вдалося збити

Дрони-камікадзе "Шахед"

Ворожі безпілотники атакували південні райони Одеської області.

У ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" по Одеській області. Силам ППО вдалося збити 22 БПЛА із 25.

Про це інформують Повітряні сили України.

Зазначається, що окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку:

  • мис Чауда, Крим,
  • Приморсько-Ахтарськ РФ.

"Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одещини. 22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що група БпЛА Shahed летить у напрямку півдня Одеської області.

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Дата публікації
Перегляди
2858
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