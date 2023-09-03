Нічна атака по Одещині: звідки летіли "Шахеди" і скільки вдалося збити

Ворожі безпілотники атакували південні райони Одеської області.
У ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" по Одеській області. Силам ППО вдалося збити 22 БПЛА із 25.
Про це інформують Повітряні сили України.
Зазначається, що окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку:
- мис Чауда, Крим,
- Приморсько-Ахтарськ РФ.
"Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одещини. 22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що група БпЛА Shahed летить у напрямку півдня Одеської області.
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