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Чергова група БпЛА Shahed летить у напрямку півдня Одеської області

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Чергова група БпЛА Shahed летить у напрямку півдня Одеської області

Дрон-камікадзе "Shahed" / Фото: Associated Press

Ціллю російських окупантів є портова інфраструктура.

Повітряні сили повідомили, що чергова група ударних безпілотників Shahed рухається у бік південної частини Одещини.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил у Telegram.

"Загроза залишається! Чергова група "Шахедів" рухається у бік півдня Одещини!" - йдеться у повідомленні.

Особливу увагу Повітряних сили звертають жителів Ізмаїльського району Одеської області.

Моніторингові канали повідомляють, що ціллю російських окупантів є портова інфраструктура. Наразі сили ППО відбивають атаку загарбників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півдні місцевий збив російський дрон-камікадзе з власної рушниці. У Мережі показали відео рідкісного моменту.

Крім того, ми раніше інформували, що стало відомо, звідки Росія бере іноземні деталі для ударних дронів.

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Дата публікації
Перегляди
189
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