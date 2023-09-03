Чергова група БпЛА Shahed летить у напрямку півдня Одеської області

Повітряні сили повідомили, що чергова група ударних безпілотників Shahed рухається у бік південної частини Одещини.

Також читайте Росія запустила в сторону України кілька груп ударних БпЛА — Повітряні сили

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил у Telegram.

"Загроза залишається! Чергова група "Шахедів" рухається у бік півдня Одещини!" - йдеться у повідомленні.

Особливу увагу Повітряних сили звертають жителів Ізмаїльського району Одеської області.

Моніторингові канали повідомляють, що ціллю російських окупантів є портова інфраструктура. Наразі сили ППО відбивають атаку загарбників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півдні місцевий збив російський дрон-камікадзе з власної рушниці. У Мережі показали відео рідкісного моменту.

Крім того, ми раніше інформували, що стало відомо, звідки Росія бере іноземні деталі для ударних дронів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.