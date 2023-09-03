Чергова група БпЛА Shahed летить у напрямку півдня Одеської області

Ціллю російських окупантів є портова інфраструктура.
Повітряні сили повідомили, що чергова група ударних безпілотників Shahed рухається у бік південної частини Одещини.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил у Telegram.
"Загроза залишається! Чергова група "Шахедів" рухається у бік півдня Одещини!" - йдеться у повідомленні.
Особливу увагу Повітряних сили звертають жителів Ізмаїльського району Одеської області.
Моніторингові канали повідомляють, що ціллю російських окупантів є портова інфраструктура. Наразі сили ППО відбивають атаку загарбників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півдні місцевий збив російський дрон-камікадзе з власної рушниці. У Мережі показали відео рідкісного моменту.
Крім того, ми раніше інформували, що стало відомо, звідки Росія бере іноземні деталі для ударних дронів.
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