Ночью 10 "Шахедов" терроризировали Украину: сколько сбила ПВО

Сегодня ночью Россия снова атаковала мирные украинские города. Оккупанты выпустили 10 ударных дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"В ночь на 30 ноября 2024 года (с 21.30 29 ноября) противник атаковал 10 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из Курска и Приморско-Ахтарска. В Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях сбиты восемь вражеских. Один БпЛА — локационно потерян, еще один улетел в оккупированную территорию", — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре этого года россияне применили по гражданским и военным объектам Украины 2023 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников неустановленного типа.

С начала 2024 года противник запустил по территории Украины 6987 ударных БпЛА. Преимущественно вражеские дроны целились по гражданской и критической инфраструктуре Украины.