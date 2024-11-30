Вночі 10 "Шахедів" тероризували Україну: скільки збила ППО

Сьогодні вночі Росія знову атакувала мирні українські міста. Окупанти випустили 10 ударних дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"У ніч проти 30 листопада 2024 року (від 21.30 29 листопада) противник атакував 10 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із Курська та Приморсько-Ахтарська. У Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях збито вісім ворожих безпілотників. Один БпЛА — локаційно втрачено, ще один полетів до окупованої території", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні цього року російські окупанти застосували по цивільних та військових об’єктах України 2023 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників невстановленого типу.

Від початку 2024 року противник запустив по території України 6987 ударних БпЛА. Переважно ворожі дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України.