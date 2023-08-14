Норвегия предоставит ВСУ системы борьбы с беспилотниками

Норвегия поставит Украине системы для защиты от беспилотников, разработанных для противодействия широкому спектру БПЛА с решениями по физическому поражению или другому выведению из строя воздушной угрозы.

Об этом сообщает пресс-служба компании Kongsberg Defence&Aerospace.

Так, норвежская компания Kongsberg Defence&Aerospace подписала контракт с возглавляемым Великобританией Международным фондом для Украины (IFU) на поставку ВСУ беспилотных авиационных систем.

"Данный контракт обеспечит значительное усиление потенциала Вооруженных Сил Украины и поддержит их способность защищать свой народ и страну от воздушных угроз", – прокомментировал президент компании Kongsberg Defence&Aerospace Эйрик Ли.

Напомним, в Казахстане изъяли партию дронов, направлявшихся из Кыргызстана в РФ.

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