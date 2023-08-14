Норвегія надасть ЗСУ системи боротьби з безпілотниками

Норвегія поставить Україні системи для захисту від безпілотників, розроблених для протидії широкому спектру БПЛА з рішеннями для фізичного ураження або іншого виведення з ладу повітряної загрози.

Про це повідомляє пресслужба компанії Kongsberg Defence&Aerospace.

Так, норвезька компанія Kongsberg Defence&Aerospace підписала контракт з Міжнародним фондом для України (IFU), який очолює Велика Британія, на поставку ЗСУ безпілотних авіаційних систем.

"Цей контракт забезпечить значне посилення потенціалу Збройних Сил України та підтримає їхню здатність захищати свій народ та країну від повітряних загроз", – прокоментував президент компанії Kongsberg Defence&Aerospace Ейрік Лі.

Нагадаємо, у Казахстані вилучили партію дронів, які прямували з Киргизстану до РФ.

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