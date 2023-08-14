Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 15 серпня?

Нинішній день – один із найскладніших у всьому місячному циклі: він загрожує зіткненням із силами зла – як у прямому, так і в переносному значенні слова. Можуть дати себе знати негативні якості характеру, про які, можливо, людина і не підозрювала, тому вони стають для неї неприємним відкриттям. Протистояти таким проявам характеру хоч і складно, але можливо: необхідно докласти зусиль, щоб згодом не шкодувати про непристойні вчинки. Велика ймовірність і фізичного нездужання – може потурбувати слабкість і головний біль, тому не варто перевантажувати себе роботою: все, що не буде зроблено сьогодні, вдасться зробити в інші – більш активні та результативні – дні.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам зірки радять використовувати будь-яку нагоду для того, щоб відпочити та відновити сили, які найближчим часом знадобляться їм для того, щоб втілити в життя важливі для них проекти. За будь-якої – навіть мінімальної – можливості необхідно вирушати туди, де вони зможуть відволіктися від повсякденних турбот і змінити «картинку» за вікном. Якщо не буде можливості виїхати до іншого регіону, що в наш час недивно, варто хоча б податися за місто, на дачу. Навіть кілька днів, проведених у тиші та спокої, дадуть ефект як мінімум двотижневого відпочинку.

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