Новая цель: Подоляк сообщил, что попытается атаковать РФ в случае нового обстрела Украины

Подоляк успокоил, сказав, что может произойти еще один или несколько раз аварийное отключение электроэнергии.

Российские оккупационные войска во время новой возможной атаки могут ударить по магистральной распределительной сети Украины, чтобы разъединить единую энергетическую систему на отдельные "острова".

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

По его словам, оккупанты будут продолжать обстреливать Украину, поскольку еще имеют определенную ракетную возможность для этого. Подоляк говорит, что будут использовать дроны, поставляемые Ираном.

"Они (россияне) будут пытаться атаковать крылатыми ракетами магистральную распределительную сеть, чтобы разъединить единую энергетическую систему на отдельные острова. Чтобы в определенных областях был профицит электроэнергии, в других — дефицит. А там, где профицит, надо будет сбрасывать эту электроэнергию", – объяснил Подоляк.

Кроме того, Подоляк обратил внимание, что россияне бьют дронами преимущественно по большим городам, чтобы оставить людей без отопления.

"Одновременно россияне могут до 120-125 ракет пускать. Но это не значит, что все носители поднялись и все 120 ракет выпустили. Безусловно, что-то "падает" в самой России, особенно в Каспийском регионе... Такие большие атаки еще могут быть. А впрочем, что это будет менять? Может, будет еще один или несколько раз аварийное отключение электроэнергии", — подытожил он.

Напомним, руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны "Юг" Наталья Гуменюк 13 января предупредила, что Россия готовится к новому массированному обстрелу Украины. В частности, подтягивает необходимые резервы. Атака врага может быть смешанной — ракетами и дронами или происходить волнами.

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