Нова ціль: Подоляк повідомив, що спробує атакувати РФ у разі нового обстрілу України

Подоляк заспокоїв, сказавши, що може буде ще один чи кілька разів аварійне відключення електроенергії.

Російські окупаційні війська під час нової можливої атаки можуть вдарити по магістральній розподільчій мережі України, щоб роз'єднати єдину енергетичну систему на окремі "острови".

Про це повідомив радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, окупанти продовжуватимуть обстрілювати Україну, оскільки ще мають певну ракетну можливість для цього. Подоляк каже, що використовуватимуть дрони, які постачає Іран.

"Вони (росіяни) будуть намагатися атакувати крилатими ракетами магістральну розподільчу мережу, щоб роз'єднати єдину енергетичну систему на окремі острови. Щоб в певних областях був профіцит електроенергії, в інших - дефіцит. А там, де профіцит, треба буде скидати цю електроенергію", - пояснив Подоляк.

Крім того, Подоляк звернув увагу, що росіяни б'ють дронами переважно по великих містах, щоб залишити людей без опалення.

"Одночасно росіяни можуть до 120-125 ракет пускати. Але це не означає, що всі носії піднялися і всі 120 ракет випустили. Безумовно щось "падає" в самій Росії, особливо в Каспійському регіоні...Такі великі атаки ще можуть бути. А втім, що це буде міняти? Може буде ще один чи кілька разів аварійне відключення електроенергії", - підсумував він.

Нагадаємо, керівниця пресцентру Сил оборони та охорони "Південь" Наталя Гуменюк 13 січня попередила, що Росія готується до нового масованого обстрілу України. Зокрема, підтягує необхідні резерви. Атака ворога може бути мішаною - ракетами і дронами, чи відбуватися хвилями.

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