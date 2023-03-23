Обойти город и выбить оттуда украинский гарнизон: военный эксперт о линии обороны в Авдеевке

По словам Света, все попытки врага обойти Авдеевку, выдавить Авдеевский гарнизон или взять его в оперативное окружение обречены.

ВСУ остановили продвижение врага по нескольким направлениям. Сейчас кафиры наступают в Авдеевке, Бахмуте, Белогоровке и Кременной.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, остальной фронт замер.

В то же время сила наступательных действий, которую противник совершает в районе Бахмута, не уменьшилась. Речь идет об общем количестве атак и огневого поражения.

В то же время действия украинских военнослужащих, которые остановили врага вдоль трассы на Константиновку, реки Бахмутко и на промзоне завода по обработке цветных металлов, не позволили им продвигаться дальше.

"В последние несколько дней после контратак украинские войска вернули себе позиции на север и северо-запад от города, оттеснив россиян от основных дорог. Авдеевку в основном штурмуют воинские части так называемого первого и второго корпуса ЛДНР. В последнее время они получили большее количество боеприпасов, военного снаряжения за счет остальных участков", — добавил Свитан.

По его информации, на Авдеевском направлении вражеская армия пытается обойти город и выбить украинский гарнизон оттуда, но поскольку линия обороны строилась там в течение девяти лет, ее сдвинуть практически невозможно.

"Авдеевка очень близка от Донецка, поэтому для россиян этот плацдарм нашего дальнейшего наступления на Донецк, Макеевку и Ясиноватую очень опасен, и они будут пытаться его выдавить. Но все их попытки обойти Авдеевку, выдавить Авдеевский гарнизон или взять его в оперативное окружение обречены. Они положат". определенное количество людей дойдут снова до 500 в сутки, как и в районе Бахмута, и потом успокоятся", — резюмировал Роман Свитан.

Ранее эксперт сообщал, что враг пытается повторить в Авдеевке такой же сценарий, как в Бахмуте.

Напомним, что советник главнокомандующего ВСУ, американский офицер Дэн Райс назвал ежемесячные потери РФ и анонсировал контрнаступление ВСУ.

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