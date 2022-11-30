Оккупанты атаковали четыре громады на Сумщине: выпустили 110 снарядов

В среду, 30 ноября, российские войска выпустили по приграничью Сумской области 110 снарядов и мин. Пострадали Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская и Эсманская громады.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

По Краснопольской громаде вражеская армия выпустила 10 снарядов из САУ. Середино-Будскую громаду россияне обстреляли из минометов, ствольной артиллерии, САУ. Зафиксировано всего 18 "прилетов".

Эсманскую громаду за день армия РФ обстреляла четырежды. В 11:30 был минометный обстрел. Повреждены 9 частных жилых домов и детский сад. После 12:30 россияне снова ударили по приграничью из артиллерии. Около 17:00 разорвалось шесть мин на нашей территории.

Из ствольной артиллерии россияне обстреляли городскую больницу в Белопольской громаде. Насчитано 35 «прилетов». Повреждены четыре отделения больницы. Есть разрушения перекрытий, крыши. Посечено осколками пять автомобилей, которые были припаркованы. Также повреждены девять близлежащих домов, электро- и газовые сети.

В результате атаки оккупантов погиб 15-летний парень. Подросток во время обстрела не успел несколько метров добежать домой в укрытие.

Напомним, в среду, 30 ноября, в Сумской области на вражеской мине подорвался комбайн. Несчастный случай произошел около 08:00 утра в Миропольской громаде.

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