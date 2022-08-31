Оккупанты нанесли удар по центру Краматорска, есть раненые

Враг не прекращает атаки на мирные города Донецкой области.

Российские оккупанты в ночь на 31 августа обстреляли центр Краматорска, есть раненые.

Об этом 31 августа на своей странице в Facebook сообщил мэр города Александр Гончаренко.

"Ночной удар по центральной части Краматорска. Повреждены многоэтажки, есть раненые. Продолжаем выяснять последствия очередного террора", — написал он.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 189-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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