Окупанти завдали удару по центру Краматорська, є поранені

Ворог не припиняє атак на мирні міста Донецької області.
Російські окупанти у ніч проти 31 серпня обстріляли центр Краматорська, є поранені.
Про це 31 серпня на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Олександр Гончаренко.
"Нічний удар по центральній частині Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки, є поранені. Продовжуємо з'ясовувати наслідки чергового терору", - написав він.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 189-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Читайте також:
- "Ця зима буде важка для всіх": Волкер заявив, що війна в Україні триватиме і навесні, і влітку 2023 року
- Три сценарії розвитку війни: на що розраховує Путін, і за яких умов Україна переможе
- Коли Україна вийде на кордони 91-го року і як закінчити війну - Жданов