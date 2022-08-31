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Окупанти завдали удару по центру Краматорська, є поранені

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Окупанти завдали удару по центру Краматорська, є поранені

Фото: Олександр Гончаренко

Ворог не припиняє атак на мирні міста Донецької області.

Російські окупанти у ніч проти 31 серпня обстріляли центр Краматорська, є поранені.

Про це 31 серпня на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

"Нічний удар по центральній частині Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки, є поранені. Продовжуємо з'ясовувати наслідки чергового терору", - написав він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 189-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
115
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