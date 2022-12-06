Оккупанты пытаются окружить Бахмут: карта боев

Российские кафиры в Донецкой области продолжают атаки на позиции украинских военных в районе Бахмута и Авдеевки.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что оккупанты в течение прошлых суток пытались наращивать свои атаки и пытаются окружить город, хотя пока у них это не получается. Также российские агрессоры вели наступательные операции в районе Авдеевки.

Украинские военные сообщают, что враг атакует позиции ВСУ штурмовыми группами по 15-20 человек. Эти группы отправляются в бой и пытаются подойти к украинским позициям.

В Луганской области украинские военные продолжают контрнаступление и атакуют позиции российских захватчиков на линии Сватово — Кременная.

Напомним, ранее сообщалось, что тактика россиян изменилась с приходом командующего объединенной группировкой войск армии страны-агрессорки генерала Сергея Суровикина.

Кроме того, мы ранее информировали, что армия России под Бахмутом Донецкой области попала в мясорубку. У кафиров есть три причины, чтобы продолжать наступательные действия на этом направлении, несмотря на серьезные потери.

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