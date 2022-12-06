Окупанти намагаються оточити Бахмут: карта боїв

Російські окупанти у Донецькій області продовжують атаки на позиції українських військових в районі Бахмута та Авдіївки.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що окупанти впродовж минулої доби намагались нарощувати свої атаки і намагаються оточити місто, хоча поки у них це не виходить. Також російські агресори вели наступальні операції в районі Авдіївки.

Українські військові повідомляють, що ворог атакує позиції ЗСУ штурмовими групами по 15-20 осіб. Ці групи відправляються у бій та намагаються підійти до українських позицій.

В Луганській області українські військові продовжують контрнаступ і атакують позиції російських загарбників на лінії Сватове — Кремінна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тактика росіян змінилася із приходом командувача об'єднаного угруповання військ армії країни-агресорки генерала Сергія Суровікіна.

Крім того, ми раніше інформували, що армія Росії під Бахмутом Донецької області потрапила в "м'ясорубку". В окупантів є три причини, щоб продовжувати наступальні дії на цьому напрямку, попри серйозні втрати.

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