Оккупанты ударили ракетами по Чугуеву: ранена девочка

Армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Чугуеву в Харьковской области.
Оккупанты обстреляли город в субботу, 17 сентября. В результате вражеской атаки пострадала 11-летняя девочка. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По предварительным данным, в результате атаки повреждены объекты критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции.
"На местах работают все профильные службы", – подчеркнул Синегубов.
Как сообщалось, оккупанты страны-агрессора России продолжают варить по Харьковщине. Около 2 часов российские войска ударили по Индустриальному району Харькова. Зафиксировали два ракетных попадания.
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