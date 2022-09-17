Оккупанты ударили ракетами по Чугуеву: ранена девочка

Армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Чугуеву в Харьковской области.

Оккупанты обстреляли город в субботу, 17 сентября. В результате вражеской атаки пострадала 11-летняя девочка. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительным данным, в результате атаки повреждены объекты критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции.

"На местах работают все профильные службы", – подчеркнул Синегубов.

Как сообщалось, оккупанты страны-агрессора России продолжают варить по Харьковщине. Около 2 часов российские войска ударили по Индустриальному району Харькова. Зафиксировали два ракетных попадания.

Читайте также: