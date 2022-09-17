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Окупанти вдарили ракетами по Чугуєву: поранено дівчинку

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Окупанти вдарили ракетами по Чугуєву: поранено дівчинку

Фото: Associated Press

Армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Чугуєву у Харківській області.

Окупанти обстріляли місто у суботу, 17 вересня. Внаслідок ворожої атаки постраждала 11-річна дівчинка. Її госпіталізували до медичної установи. 

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції.

"На місцях працюють всі профільні служби", - наголосив Синєгубов. 

Як повідомлялося, окупанти країни-агресорки Росії продовжують гатити по Харківщині.  Близько 02:00 російські війська вдарили по Індустріальному району Харкова. Зафіксували два ракетні влучання. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
269
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