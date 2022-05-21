Мост между Северодонецком и Лисичанском / Фото: t.me/luhanskaVTSA

Оккупанты во второй раз взорвали мост между Северодонецком и Лисичанском

Российские оккупанты взорвали мост в Луганской области.

Мост между Северодонецком и Лисичанском враг разрушил уже во второй раз.

Так, в июле в 2014 году при освобождении Лисичанска захватчики взорвали его, когда отступали. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено. Впрочем, его восстановили через два года.

Мост между Северодонецком и Лисичанском / Фото: t.me/luhanskaVTSA

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

"Сегодня история повторилась. Сообщение между городами есть", – отметил он.

Напомним, Луганская область ныне – самая горячая точка Украины. Защитники удерживают российскую армию от дальнейшего продвижения в другие регионы Украины.

Истории людей, эвакуируемых из Донецкой и Луганской областей

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