Міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом / Фото: t.me/luhanskaVTSA

Окупанти вдруге підірвали міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом

Російські окупанти підірвали міст на Луганщині.

Міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом ворог зруйнував вже вдруге.

Так, у липні 2014 року під час визволення Лисичанська загарбники підірвали його, коли відступали. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене. Втім, його відновили за два роки.

Міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом / Фото: t.me/luhanskaVTSA

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні історія повторилася. Сполучення між містами є", – зазначив він.

Нагадаємо, Луганська область нині - найгарячіша точка України. Захисники стримують російську армію від подальшого просування в інші регіони України.

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