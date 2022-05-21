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В больнице Северодонецка осталось всего три врача: лекарств и продуктов хватит на десять дней

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В больнице Северодонецка осталось всего три врача: лекарств и продуктов хватит на десять дней

Фото: Сергей Гайдай

На стационаре в больнице находятся 20 пациентов.

В больнице Северодонецка Луганской области остались всего три врача.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай со ссылкой на руководителя КП "Северодонецкая городская многопрофильная больница" Романа Водяника.

"В нашем медицинском учреждении осталось работать всего три врача. Еще им помогают пять медсестер. На стационаре находятся 20 пациентов. Многопрофильная больница практически уничтожена россиянами. Вблизи корпусов остается много неразорванных боеприпасов. Оказываем помощь по возможностям медучреждения. Вчера смогли эвакуировать семерых пациентов. Позавчера – 12 тяжелораненых", — отметил он.

По словам Водяника, медикаментами и продуктами питания больница обеспечена примерно на десять дней.

Напомним, в Минздраве назвали количество медицинских учреждений, временно находящихся под оккупацией.

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