Оккупанты заявили о новой атаке дроном по ЗАЭС

Россияне заявили о якобы еще одном ударе по станции.
Оккупационные войска России, контролирующие Запорожскую АЭС, заявили о якобы сбитии еще одного беспилотника на территории станции в понедельник, 8 апреля.
Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.
Россияне снова обвинили в атаке Украины и добавили, что дрон упал на крышу энергоблока №6.
Напомним, на территории Запорожской АЭС 7 апреля взорвался дрон. ТСН.ua. собрал все, что известно об атаке на ЗАЭС и последствиях.
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