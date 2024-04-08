Оккупанты заявили о новой атаке дроном по ЗАЭС

Россияне заявили о якобы еще одном ударе по станции.

Оккупационные войска России, контролирующие Запорожскую АЭС, заявили о якобы сбитии еще одного беспилотника на территории станции в понедельник, 8 апреля.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Россияне снова обвинили в атаке Украины и добавили, что дрон упал на крышу энергоблока №6.

Напомним, на территории Запорожской АЭС 7 апреля взорвался дрон. ТСН.ua. собрал все, что известно об атаке на ЗАЭС и последствиях.

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