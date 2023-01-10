"Он не выиграет": Кулеба рассказал о единственном варианте, который есть у Путина

Вместо того чтобы признать поражение, Путин бросает в бой все больше ресурсов.

Российскому диктатору Владимиру Путину не удастся победить Украину, ему остается только принять свое поражение.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью National Public Radio.

"Если я сейчас смотрю на поле боя и ситуацию, я думаю, что у Путина не слишком много вариантов. В самом деле, я думаю, у него есть только один вариант, но он не хочет его принимать. И этот вариант – проигрыш войны", — заявил глава МИД.

По словам Кулебы, сложность и трагедия этого момента в том, что Путин не желает смотреть правде в глаза и ищет выход.

"Вместо этого он бросает в бой все больше ресурсов и, главное, человеческих ресурсов, пытаясь победить любой ценой. Но этого не произойдет. Он не выиграет", – уверен министр.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе — это предоставление Украине всего необходимого оружия для победы российского агрессора.

Как предупреждал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, Украину ждет еще несколько тяжелых месяцев в войне с россиянами. Но после этого враг будет вынужден садиться за стол переговоров.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину может перейти в затяжную войну, но в ней полностью на стороне Киева. Он отметил необходимость дальнейшей широкой поддержки Украины и давления на РФ. По его словам, это главный вклад в мир.

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