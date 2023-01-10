"Він не виграє": Кулеба розповів про єдиний варіант, який є у Путіна

Замість того, щоб визнати поразку, Путін кидає в бій все більше ресурсів.

Російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться перемогти Україну, йому залишається тільки прийняти свою поразку.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю National Public Radio.

Якщо я зараз дивлюся на поле бою і на ситуацію, я думаю, що у Путіна не надто багато варіантів. Насправді, я думаю, у нього є тільки один варіант, але він не хоче його приймати. І цей варіант - програш війни", - заявив голова МЗС.

За словами Кулеби, складність і трагедія цього моменту полягає в тому, що Путін не бажає дивитися правді в очі та шукає вихід.

"Замість цього він кидає в бій все більше ресурсів і, головне, людських ресурсів, намагаючись перемогти будь-якою ціною. Але цього не станеться. Він не виграє", - впевнений міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що найкоротший шлях до відновлення миру та безпеки в Європі - це надання Україні всієї необхідної зброї задля перемоги російського агресора.

Як попереджав раіше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, на Україну чекає ще кілька важких місяців у війні з росіянами. Але після цього ворог буде змушений сідати за стіл переговорів.

Раніше прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що повномасштабне вторгнення Росії до України може перейти у затяжну війну, але в ній час повністю на боці Києва. Він наголосив на необхідності подальшої широкої підтримки України та тиску на РФ. За його словами, це головний внесок у мир.

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