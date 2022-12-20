У МВС попередили українців про важкі місяці війни: що буде далі

Зрештою, каже Денисенко, росіяни будуть просто змушені сідати за стіл переговорів.
На Україну чекає ще кілька важких місяців у війні з росіянами, які на чолі з диктатором Путіним і вторглися повномасштабно до країни. Але після цього ворог буде змушений сідати за стіл переговорів.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.
Денисенко зауважив, що наразі зарано говорити про закінчення війни.
"В принципі наразі жодної моделі переговорів немає, бо росіяни вважають, що за допомогою мобілізації та якимось їхнім "задумам" вони зможуть зламати хід війни, а тому вважають що ще зарано сідати за стіл переговорів. Тому, вважаю, ще буде попереду в нас дуже тяжкі кілька місяців, але після цього росіяни будуть просто змушені сідати за стіл переговорів", - сказав Денисенко.
Нагадаємо, норвезький експерт Карстен Фрііс розповів, що війна в Україні ведеться на чотири фронти і кожен є вирішальним. Про які саме фронти йдеться і завдяки чому можна перемогти, читайте тут.
Як повідомляється, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що диктатор Росії Володимир Путін повинен припинити війну проти України і вивести свої війська із незалежної країни.
Своєю чергою, керівник Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що домовитися під час переговорів із країною-терористкою про мир не можна, адже це просто - нереально. Війна в Україні, розпочата Росією на чолі з диктатором Путіним, має закінчуватися лише поразкою РФ.
Читайте також:
- У Генштабі розповіли, що відбувається біля кордону із Білоруссю та інших найгарячіших напрямках
- Подоляк назвав умови для переговорів із Росією
- У Зеленського назвали головне завдання Кремля на сьогодні