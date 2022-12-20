У МВС попередили українців про важкі місяці війни: що буде далі

Зрештою, каже Денисенко, росіяни будуть просто змушені сідати за стіл переговорів.

На Україну чекає ще кілька важких місяців у війні з росіянами, які на чолі з диктатором Путіним і вторглися повномасштабно до країни. Але після цього ворог буде змушений сідати за стіл переговорів.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

Денисенко зауважив, що наразі зарано говорити про закінчення війни.

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"В принципі наразі жодної моделі переговорів немає, бо росіяни вважають, що за допомогою мобілізації та якимось їхнім "задумам" вони зможуть зламати хід війни, а тому вважають що ще зарано сідати за стіл переговорів. Тому, вважаю, ще буде попереду в нас дуже тяжкі кілька місяців, але після цього росіяни будуть просто змушені сідати за стіл переговорів", - сказав Денисенко.

Нагадаємо, норвезький експерт Карстен Фрііс розповів, що війна в Україні ведеться на чотири фронти і кожен є вирішальним. Про які саме фронти йдеться і завдяки чому можна перемогти, читайте тут.

Як повідомляється, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що диктатор Росії Володимир Путін повинен припинити війну проти України і вивести свої війська із незалежної країни.

Своєю чергою, керівник Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що домовитися під час переговорів із країною-терористкою про мир не можна, адже це просто - нереально. Війна в Україні, розпочата Росією на чолі з диктатором Путіним, має закінчуватися лише поразкою РФ.

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