Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У МВС попередили українців про важкі місяці війни: що буде далі

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
2598
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У МВС попередили українців про важкі місяці війни: що буде далі

Фото: Associated Press

Зрештою, каже Денисенко, росіяни будуть просто змушені сідати за стіл переговорів.

На Україну чекає ще кілька важких місяців у війні з росіянами, які на чолі з диктатором Путіним і вторглися повномасштабно до країни. Але після цього ворог буде змушений сідати за стіл переговорів.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

Денисенко зауважив, що наразі зарано говорити про закінчення війни.

"В принципі наразі жодної моделі переговорів немає, бо росіяни вважають, що за допомогою мобілізації та якимось їхнім "задумам" вони зможуть зламати хід війни, а тому вважають що ще зарано сідати за стіл переговорів. Тому, вважаю, ще буде попереду в нас дуже тяжкі кілька місяців, але після цього росіяни будуть просто змушені сідати за стіл переговорів", - сказав Денисенко.

Нагадаємо, норвезький експерт Карстен Фрііс розповів, що війна в Україні ведеться на чотири фронти і кожен є вирішальним. Про які саме фронти йдеться і завдяки чому можна перемогти, читайте тут.

Як повідомляється, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що диктатор Росії Володимир Путін повинен припинити війну проти України і вивести свої війська із незалежної країни. 

Своєю чергою, керівник Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що домовитися під час переговорів із країною-терористкою про мир не можна, адже це просто - нереально. Війна в Україні, розпочата Росією на чолі з диктатором Путіним, має закінчуватися лише поразкою РФ. 

Читайте також:

"Змушений підняти досить складну тему": Залужний раптово записав звернення

"Змушений підняти досить складну тему": Залужний раптово записав звернення

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2598
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація