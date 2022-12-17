"Путіне, закінчи цю війну" - Шольц звернувся до диктатора РФ

Шольц каже, що для припинення війни треба бути говорити.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що диктатор Росії Володимир Путін повинен припинити війну проти України і вивести свої війська із незалежної країни.

Про це заяву Шольца цитує німецька газета Kölner Stadt-Anzeiger.

За його словами, мета Німеччини полягає в тому, "щоб Росія припинила свою агресивну війну, а Україна захистила свою цілісність". Тож Шольц заявив про необхідність подальших переговорів із диктатором РФ Путіним щодо припинення війни проти України.

"Для цього необхідно буде говорити. Залишається побачити, чи буде це зроблено телефоном, відеозв’язком чи за довгим столом", - висловився Шольц.

Канцлер ФРН наголосив, Путін повинен створити можливість для взаєморозуміння і закінчити війну проти України.

"Путін повинен припинити війну, вивести війська і таким чином створити можливість для взаєморозуміння. Звернення може бути лише таким: Путіне, закінчи цю війну", - заявив Шольц.

Слід зауважити, що на заклик Володимира Зеленського вивести окупаційну армію з території України і закінчити до Різдва війну у Москві відповіли негативно.

"Про те, що Росія може розпочати виведення військ з України до кінця поточного року, не може бути й мови", - сказав речник диктатора РФ Пєсков.

Переговори з РФ

Голова МЗС Дмитро Кулеба вважає, що Росія не планує домовлятися з Україною, а заяви про переговори - це "димова завіса".

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що домовитися під час переговорів із країною-терористкою про мир не можна, адже це просто - нереально. За його словами, війна в Україні має закінчуватися лише поразкою РФ.

Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що доки росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру і вбивають мирних українців, сенсу вести переговори з агресором немає. За її словами, Україна самостійно ухвалюватиме рішення щодо проведення переговорів з країною-агресоркою Росією.

Натомість постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер пояснив, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у проведенні переговорів, а хоче лише отримати час для того, щоб підтягнути сили та переозброїти свою армію для нового нападу на Україну.

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