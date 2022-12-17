"Путин, закончи эту войну" — Шольц обратился к диктатору РФ

Шольц говорит, что для прекращения войны нужно говорить.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что диктатор России Владимир Путин должен прекратить войну против Украины и вывести войска из независимой страны.

Об этом заявление Шольца цитирует немецкая газета Kölner Stadt-Anzeiger.

По его словам, цель Германии состоит в том, чтобы Россия прекратила свою агрессивную войну, а Украина защитила свою целостность. Таким образом Шольц заявил о необходимости дальнейших переговоров с диктатором РФ Путиным о прекращении войны против Украины.

"Для этого необходимо будет говорить. Остается увидеть, будет ли это сделано по телефону, видеосвязи или за длинным столом", — высказался Шольц.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что Путин должен создать возможность для взаимопонимания и закончить войну против Украины.

"Путин должен прекратить войну, вывести войска и таким образом создать возможность для взаимопонимания. Обращение может быть только таким: Путин, закончи эту войну", — заявил Шольц.

Следует заметить, что по призыву Владимира Зеленского вывести оккупационную армию с территории Украины и закончить к Рождеству войну в Москве ответили отрицательно.

"О том, что Россия может начать вывод войск из Украины до конца текущего года, не может быть и речи ", — сказал спикер диктатора РФ Песков.

Переговоры с РФ

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что Россия не планирует договариваться с Украиной, а заявления о переговорах – это "дымовой занавес".

Также читайте Зеленский заявил, что готов выйти на ринг с Путиным

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что договориться во время переговоров со страной-террористом о мире нельзя, ведь это просто – нереально. По его словам, война в Украине должна заканчиваться поражением РФ.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что пока россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру и убивают мирных украинцев, смысла вести переговоры с агрессором нет. По ее словам, Украина будет самостоятельно принимать решение о проведении переговоров со страной-агрессором Россией.

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер объяснил, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в проведении переговоров, а хочет лишь получить время для того, чтобы подтянуть силы и перевооружить свою армию для нового нападения на Украину.

Читайте также: