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"Они могли творить историю Украины": Зеленский об убитых Россией детях

"Они могли творить историю Украины": Зеленский об убитых Россией детях

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Оккупанты продолжают уносить и разрушать жизнь украинских детей.

В списке невинных детских жертв российской агрессии уже не менее 500 украинских детей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Они могли стать известными учеными, художниками, спортивными чемпионами, творить историю Украины. Их убили российские оружие и ненависть, которые ежедневно продолжают уносить и разрушать жизнь украинских детей. Точное количество пострадавших детей пока невозможно установить из-за активных боевых действий и российской оккупации части территории Украина. Чтобы защитить жизнь, мы должны выстоять и победить в этой войне! Вся Украина, все наши люди, все наши дети должны быть свободны от российского террора!" – написал он.

Напомним:

По состоянию на утро 4 июня более 1490 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 485 детей погибли и более 1005 получили ранения разной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 464, Харьковской — 283, Киевской — 128, Херсонской — 105, Запорожской — 91, Николаевской — 89, Днепропетровской — 80, Черниговской — 71, Луганской — 67.

Сегодня стало известно, что в результате вражеского удара по пригороду Днепра погиб 2-летний ребенок. Его тело извлекли из-под обломков дома.

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