Переселенка из Донецка стала пилотом FPV-дрона и мечтает вернуть родной город

Николь-Мари (позывной Лилит) встретила войну в 2014 году, когда ей было всего 9 лет. Во время эвакуации она записала в свой блокнот обещание вернуться домой, чтобы освободить его от окупантов.

Военнослужащая бригады "Рубеж" Николь-Мари с позывным "Лилитом" прошла путь от переселенки до пилота FPV-дронов. Она пережила оккупацию, потерю дома и беженство, но сохранила веру в победу и мечту освободить родной Донецк.

Свою историю она рассказала в интервью.

"Я написала, что вернусь домой"

Николь-Мари (позывной "Лилит") встретила войну в 2014 году, когда ей было всего 9 лет. Во время эвакуации она записала в свой блокнот обещание вернуться домой, чтобы освободить его от оккупантов.

"В 2014 году у меня был маленький блокнот, в котором я написала, что вернусь домой, чтобы ликвидировать врага и вернуть свой дом", – вспоминает Лилит.

Переезд был очень тяжелым: за одну ночь семья собрала вещи и покинула Донецк. Во Львове им сначала отказали в жилье, но позже волонтеры помогли переехать на Волынь. Травматическим для Лилит стал не только переезд, но и потеря дяди-волонтера, погибшего от российского обстрела.

Волонтерство во время войны

Свою волонтерскую деятельность Лилит начала еще в школе.

"Все началось со звонка друга из Азова, который попросил отправить сетки. Я выставила объявление на школьном сайте, и уже на следующий день мы плели сетки в спортивном зале", – рассказывает Николь-Мари.

Затем она начала ездить на Донбасс для эвакуации пострадавших. К 2024 году вместе с отцом они побывали во многих горячих точках: Временном Яру, Северском, Покровском.

Военная служба и работа с дронами

Лилит всегда мечтала стать военной, и в 2024 году она подписала контракт с бригадой "Рубеж".

Лилит работает вторым пилотом MAVIC и сопровождает FPV-дроны.

"Вступление в бригаду было очень сложным, но я справилась. Сначала я мечтала быть в пехоте, но поняла, что не потянула бы. Дроны стали для меня спасательной силой, я нашла способ быть полезной", – объясняет Лилит.

Сейчас она работает вторым пилотом MAVIC и сопровождает FPV-дроны. Ее задача – прокладывать маршрут, обеспечивать связь и помогать первому пилоту выполнять задания.

"Сегодня война дронов, и мы должны мощно прикрывать нашу пехоту и отбивать вражеские штурмы", – отмечает военнослужащая.

Планы на будущее

После войны Лилит планирует восстановить силы в горах вместе со своей собакой, а затем открыть детский дом.

"Хочу заниматься детьми, которые остались без попечения", – делится Лилит.

Ранее стала известна щемящая история военного, выжившего после попадания вражеского дрона. Мужчине после ранения перелили 18 литров крови.