Песков сообщил, есть ли в планах РФ создание второго "Сталинграда" в Украине

Песков сообщил, есть ли в планах РФ создание второго "Сталинграда" в Украине

Решающего сражения в войне России против Украины быть не должно.

В российских кругах, приближенных к Путину, недовольны состоявшимися в Турции переговорами. Там заявляют о том, что РФ должно "идти до конца".

Об этом пишет российское издание "Интерфакс".

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, устраивать "Сталинград" в Украине не собирается. То есть, решающей битвы в войне России против Украины быть не должно.

"Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно... А, главное, здесь не должно быть каких-то эмоций. Переговорами занимаются профессионалы, надо им доверять. Позиция российской стороны хорошо известна, она логична, она имеет очень крепкую подоплеку, и эта позиция не менялась. Продолжаем работать. А эмоции давайте оставим нашим недругам", — добавил Песков.

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