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Спикер Путина опроверг прогресс в переговорах с Украиной

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Спикер Путина опроверг прогресс в переговорах с Украиной

gettyimages.com

Песков отреагировал на вчерашние переговоры в Стамбуле.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видят прорывов в мирных переговорах с Украиной.

Об этом он сказал на брифинге 30 марта.

По его словам, положительным моментом на переговорах стало то, что украинская сторона, цитируя его, "начала конкретно формулировать и выкладывать на бумаге свои предложения".

"До сих пор не удавалось это сделать. Это положительный фактор. В остальном пока мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов. Еще предстоит достаточно длительная работа", — сказал спикер Путина.

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