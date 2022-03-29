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Помощник Путина сообщил позицию РФ о вступлении Украины в ЕС

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Помощник Путина сообщил позицию РФ о вступлении Украины в ЕС

УНІАН

Мединский рассказал о подробностях российско-украинских переговоров.

Россия не будет выступать против вступления Украины в Евросоюз.

Об этом, по итогам мирных переговоров, заявил представитель РФ помощник Путина Владимир Мединский.

"Россия не против вступления Украины в ЕС", – заявил он на итоговом брифинге.

В то же время, по его словам, согласно письменным предложениям от Киева Украина "обещает отказаться от вступления в военные союзы и объявляется постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями с целью реализации внеблокового безъядерного статуса".

Напомним, Россия предложила, что встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным может состояться одновременно с парафированием мирного договора главами МИД.

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