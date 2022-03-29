Помощник Путина сообщил позицию РФ о вступлении Украины в ЕС

Мединский рассказал о подробностях российско-украинских переговоров.
Россия не будет выступать против вступления Украины в Евросоюз.
Об этом, по итогам мирных переговоров, заявил представитель РФ помощник Путина Владимир Мединский.
"Россия не против вступления Украины в ЕС", – заявил он на итоговом брифинге.
В то же время, по его словам, согласно письменным предложениям от Киева Украина "обещает отказаться от вступления в военные союзы и объявляется постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями с целью реализации внеблокового безъядерного статуса".
Напомним, Россия предложила, что встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным может состояться одновременно с парафированием мирного договора главами МИД.
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