Подоляк рассказал о переговорах с РФ о статусе ОРДЛО

Вопросы ОРДЛО будут обсуждаться Путин и Зеленский.
Вопросы статуса оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей будут обсуждаться президентами Украины и РФ.
Об этом 29 марта после переговоров с Россией сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Об ОРДЛО — это отдельный пункт, который будет проговариваться уже в рамках переговоров между президентами Украины и РФ. То есть все спорные вопросы уже более-менее проговорены. Наши предложения сделаны", — сказал Подоляк.
Напомним, утром 29 марта в турецком Стамбуле начались украино-российские переговоры. Украинская делегация потребует забрать российские войска с территории Украины и прекратить войну. По предварительной информации, переговоры пройдут в несколько раундов и могут длиться не один день.
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