Подоляк розповів про перемовини з РФ щодо статусу ОРДЛО

Питання ОРДЛО обговорюватимуть Путін та Зеленський.

Питання статусу окупованих територій Луганської та Донецької областей обговорюватимуть президенти України та РФ.

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Про це 29 березня після переговорів із Росією сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Щодо ОРДЛО - це окремий пункт, який буде проговорюватись вже у рамках переговорів між президентами України і РФ. Тобто всі спірні питання вже більш-менш проговорені. Наші пропозиції зроблені", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, зранку 29 березня у турецькому Стамбулі розпочалися українсько-російські переговори. Українська делегація вимагатиме забрати російські війська з території України та припинити війну. За попередньою інформацією, перемовини відбуватимуться у кілька раундів і можуть тривати не один день.

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