Подоляк розповів про перемовини з РФ щодо статусу ОРДЛО

Питання ОРДЛО обговорюватимуть Путін та Зеленський.
Питання статусу окупованих територій Луганської та Донецької областей обговорюватимуть президенти України та РФ.
Про це 29 березня після переговорів із Росією сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Щодо ОРДЛО - це окремий пункт, який буде проговорюватись вже у рамках переговорів між президентами України і РФ. Тобто всі спірні питання вже більш-менш проговорені. Наші пропозиції зроблені", - сказав Подоляк.
Нагадаємо, зранку 29 березня у турецькому Стамбулі розпочалися українсько-російські переговори. Українська делегація вимагатиме забрати російські війська з території України та припинити війну. За попередньою інформацією, перемовини відбуватимуться у кілька раундів і можуть тривати не один день.
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