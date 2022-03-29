Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Помічник Путіна повідомив позицію РФ щодо вступу України до ЄС

Дата публікації
Перегляди
3216
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Помічник Путіна повідомив позицію РФ щодо вступу України до ЄС

УНІАН

Мединський розповів про подробиці російсько-українських переговорів.

Росія не виступатиме проти вступу України до Євросоюзу.

Про це, за підсумками мирних переговорів, заявив представник РФ, помічник Путіна Володимир Мединський.

"Росія не проти вступу України до ЄС", - заявив він на підсумковому брифінгу. 

Водночас, за його словами, згідно з письмовими пропозиціями від Києва, Україна "обіцяє відмовитися від вступу до військових союзів і оголошується постійно нейтральною державою під міжнародно-правовими гарантіями з метою реалізації позаблокового без'ядерного статусу".

Нагадаємо, Росія запропонувала, що зустріч Володимира Зеленського із Володимиром Путіним може відбутися одночасно з парафінуванням мирного договору головами МЗС.

Читайте також:

Наступна публікація