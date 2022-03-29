Помічник Путіна повідомив позицію РФ щодо вступу України до ЄС

Мединський розповів про подробиці російсько-українських переговорів.

Росія не виступатиме проти вступу України до Євросоюзу.

Про це, за підсумками мирних переговорів, заявив представник РФ, помічник Путіна Володимир Мединський.

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"Росія не проти вступу України до ЄС", - заявив він на підсумковому брифінгу.

Водночас, за його словами, згідно з письмовими пропозиціями від Києва, Україна "обіцяє відмовитися від вступу до військових союзів і оголошується постійно нейтральною державою під міжнародно-правовими гарантіями з метою реалізації позаблокового без'ядерного статусу".

Нагадаємо, Росія запропонувала, що зустріч Володимира Зеленського із Володимиром Путіним може відбутися одночасно з парафінуванням мирного договору головами МЗС.

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