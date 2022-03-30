Речник Путіна заперечив прогрес у переговорах з Україною

Пєсков відреагував на учорашні переговори в Стамбулі.
Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що наразі у Кремлі не бачать проривів у мирних переговорах з Україною.
Про це він сказав на брифінгу 30 березня.
За його словами, позитивним моментом на переговорах стало те, що українська сторона, цитуючи його, "почала конкретно формулювати і викладати на папері свої пропозиції".
"Досі не вдавалося це зробити. Це позитивний фактор. В іншому поки ми не можемо констатувати чогось сильно багатонадійного, якихось проривів. Ще має бути досить тривала робота", - сказав речник Путіна.
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