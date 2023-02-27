Почему РФ удалось захватить в плен так много украинцев: Буданов объяснил

Количество украинских военнопленных, которые находятся в РФ или на оккупированных территориях, больше, чем россиян у нас.

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, как происходит возвращение украинских военнопленных и насколько возможен эффективный диалог с Россией по этому вопросу.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

По словам Буданова, никто из иностранных партнеров, кроме Украины, не проводил обмены при ведении боевых действий.

"Ситуация во всех аспектах уникальна. Это в принципе пока удается только нам. Сказать, что все прекрасно – это совершенно не так, это будет ложью с моей стороны. Поскольку есть люди и их много в плену. Нельзя сказать, что дела идут прекрасно. Сказать, что ужасно, при всем уважении и понимании деликатности вопроса, тоже нельзя. Потому что, эти обмены идут и возвращены уже около 2 тысяч человек. Это достаточно значительное количество. К сожалению, российская сторона часто ставит "палки в колеса". Но все же находим действенные механизмы, которые заставляют их идти на такие шаги. Около 2 тысяч мы вернули. Поймите, это значительные цифры", – отмечает руководитель ГУР.

Почему РФ захватила больше пленных

По его информации, количество украинских военнопленных, которые находятся в РФ или на оккупированных территориях, больше, чем россиян у нас.

"Это очень легко объясняется. Прежде всего 90% всех военнопленных они захватили в первые дни. Первые дни – первый месяц. Плюс страшная трагедия в Мариуполе, когда были вынуждены все пойти на тот шаг, на который пошли", – говорит Буданов.

Кроме того, оккупанты берут в плен простых гражданских. Около 40% удерживаемых в заложниках – гражданские люди.

"Поэтому в принципе понятно, что наше количество меньше. Мы не берем гражданских в плен. Там куча женщин, к сожалению, и детей, всевозможные там старосты, почтальоны, железнодорожники, мэры, дворники есть. Там все есть", — добавил он.

На вопрос, есть ли такие пленные, о которых Украина просто не знает, Буданов ответил, что "вероятнее всего, кто-то есть, но 99% понятны".

Ранее в ГУР рассказали, что Украина отдала священнослужителя-коллаборанта из УПЦ МП, чтобы вернуть сотню своих защитников из российского плена.

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