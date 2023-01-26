Почему Россия крайне рационально использует ракеты "Кинжал": объяснение эксперта

Россия применила две гиперзвуковые ракеты "Кинжал" во время массированного ракетного обстрела Украины 26 января. В общей сложности за период полномасштабной войны эти ракеты были использованы всего семь раз.

Об этом военный обозреватель и экс-спикер ВСУ Владислав Селезнев рассказал в эфире телеканала "Freedom".

Он объяснил, что "Кинжалы" – очень дорогие ракеты. У российской армии всего около 30 единиц таких ракет на вооружении.

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Селезнев напомнил, что первый случай применения "Кинжала" зафиксирован во время ракетного удара по военному объекту в Ивано-Франковской области.

"Путинская армия крайне рационально использует эти ракеты класса "Кинжал". И уже когда путинская армия использует такое достаточно дорогое и малочисленное вооружение, то, соответственно, цели, которые определяет путинская армия, крайне важны", — рассказал военный обозреватель.

Селезнев также выразил убеждение, что нанесенные ракетными ударами повреждения энергосистемы Украины не остановят ВСУ в стремлении освободить территорию государства в границах 1991 года.

По мнению обозревателя, эти вражеские атаки являются "в некой степени актом отчаяния".

"Путин лично и путинская армия в целом, несмотря на громкие заявления пропагандистов, очевидно, что ничего сознательного и соответствующего тем ресурсам, которые ежесуточно вкладывает путинская армия в эту войну, не приобрела. Она несет огромные потери", — рассказал Селезнев.

Напомним, во время очередного массированного ракетного обстрела Украины 26 января Россия использовала две гиперзвуковые ракеты "Кинжал", сбивать которые ВСУ не могут. Всего враг в этот день выпустил 55 ракет, 47 из которых удалось сбить. Также известно, что три российских ракеты Х-59 просто упали, не долетев до цели.

Отметим, что зафиксированы попадания в объекты критической энергетической инфраструктуры Украины и гражданские объекты. В частности, было повреждено 35 построек. Жертвами российской атаки стали 11 человек, еще столько же пострадали.

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