Почему Россия одержима уничтожением Херсона, который называет "своим": репортаж The Washington Post

В первые несколько дней после освобождения Херсона ВСУ в городе царила эйфория, теперь же на некогда людной центральной площади Свободы редко можно увидеть людей, а из всех окружающих кафе работают всего несколько.

Как живет в настоящее время освобожденный Херсон — пишет The Washington Post.

Журналисты издания побывали в роддоме — последнем в городе, где были условия для рождения ребенка. Накануне его обстреляли, команду врачей спасло только то, что они скрывались от обстрела не в подвале, а в коридоре.

Взрыв сильно повредил подвал и одну из палат для новорожденных, где теперь осталось всего несколько обугленных детских кроваток. К счастью, никто не погиб – однако женщины, с которыми общались журналисты WP, предпочитают рожать в более безопасном Николаеве. А многие – вообще хотят уехать, чтобы их дети не стали свидетелями того, что пытается сделать с городом Россия.

По словам собеседников издания, в настоящее время в 300-тысячном Херсоне осталось около половины людей – часто местные ехали из города теми же поездами, которыми вскоре после деоккупации города сотни херсонцев радостно возвращались воссоединиться с родственниками. Теперь они называют когда-то уютную и престижную прибрежную улицу "дорогой смерти" — ее обстреливают так часто, что автомобили ею почти не ездят, невредимых зданий там не осталось.

Фото: Associated Press

79-летний Валентин Ивченко живет на этой улице и видит россиян, окопавшихся на втором берегу Днепра, из окна. Сам он тоже попал под обстрел: мужчина успел скрыться за остановкой общественного транспорта, однако шрапнель задела его руку. Уже несколько недель он лечится в одной из местных больниц и на вопрос о нынешней жизни Херсона отвечает: "Мы очень радовались освобождению и думали, что наконец-то ужас закончился. Но оказалось, что это еще не конец".

Один из врачей, беспокоящихся об Ивченко, живет прямо здесь – в больнице: его квартира на опасном восьмом этаже. Только раз в неделю он заходит туда, чтобы убедиться, что она до сих пор цела. В мыслях, почему россияне не прекращают атаки на город, местные разделились: кто-то считает, что это слепая месть, другие опасаются, что стреляя, в частности, по больницам, оккупанты готовят почву для вероятного повторного наступления на город.

Так или иначе, удары по Херсону свидетельствуют об одном: России безразлично на жизнь любого в Украине. Ведь еще несколько месяцев назад во время фейковой и незаконной аннексии региона Путин называл всех местных гражданами России, которых он наконец-то "защитит". Теперь сама РФ их убивает.

Напомним, что после освобождения 11 ноября ВСУ Херсона, российские оккупанты начали терроризировать город постоянными обстрелами. Атакуют россияне, как правило, мирные дома, больницы, музеи и энергетическую инфраструктуру, в результате чего погибают гражданские жители города.

В новогоднюю ночь в результате очередного обстрела РФ пострадали 13-летний Ярослав и его 12-летняя сестра. Мальчик попал во вражеский обстрел дважды подряд.

Утром 2 января россияне атаковали центр Берислава – обстреляли городской рынок.

24 декабря Россия обстреляла центр Херсона. Были повреждены дома, вспыхнуло несколько автомобилей. Пострадал также супермаркет "Сильпо", расположенный неподалеку от эпицентра взрывов. Жертвами обстрела стали 10 мирных жителей. Еще 55 человек получили ранения.

Местные Телеграмм-каналы писали, что на месте прилетов в городе вспыхнули пожары.

19 декабря ВС РФ обстреляли центр Херсона и повредили здание ОВА. В городе начались перебои в энергоснабжении.

19 ноября армия России обстреляла гуманитарную точку при раздаче хлеба в Херсонской области. В результате российской атаки несколько жителей получили ранения. Кроме того, минирование территории области россиянами также привело к человеческим жертвам.

15 ноября спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Херсон "остается столицей области в составе РФ". Он тогда сообщил, что Кремль не менял статуса "субъекта РФ" после ухода российской армии на левый берег Днепра Херсонской области.

Россияне выпустили по Херсону рекордное количество снарядов

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