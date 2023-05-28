Под Мариуполем раздался взрыв: "прилет" по базе окупантов

В оккупированном Мариуполе снова неспокойно.

Под временно оккупированным Мариуполем раздался взрыв. Отмечается, что попадание было по базе окупантов.

Об этом информирует "Новости Донбасса".

Отмечается, что взрыв прогремел в селе Юрьевка, где произошел удар по лагерю "Солнечный".

"Вероятно, там базировались российские военные. Кроме этого в Мариуполе сообщали о работе ЧП", — говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 28 мая, во временно оккупированных Мариуполе и Бердянске прозвучало несколько взрывов.

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