Под Мариуполем раздался взрыв: "прилет" по базе окупантов

В оккупированном Мариуполе снова неспокойно.
Под временно оккупированным Мариуполем раздался взрыв. Отмечается, что попадание было по базе окупантов.
Об этом информирует "Новости Донбасса".
Отмечается, что взрыв прогремел в селе Юрьевка, где произошел удар по лагерю "Солнечный".
"Вероятно, там базировались российские военные. Кроме этого в Мариуполе сообщали о работе ЧП", — говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 28 мая, во временно оккупированных Мариуполе и Бердянске прозвучало несколько взрывов.
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