Получил ранение из-за артобстрела: в Херсонской области в больнице умер подросток

Получил ранение из-за артобстрела: в Херсонской области в больнице умер подросток

О трагическом случае сообщила Людмила Денисова.

В Херсонской области в больнице скончался 15-летний парень от ранений, полученных в результате артиллерийских обстрелов.

Об этом сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова в Телеграме.

"Российские войска 27 марта обстреляли Фастовский район Киевской области, в результате чего за медицинской помощью обратились 11 взрослых и один ребенок. Враг применил тяжелую артиллерию по жилым домам. В Херсонской области в больнице скончался 15-летний парень от ранений, полученных в результате артиллерийских обстрелов”, – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов России было повреждено 733 учебных заведения, 74 из них разрушены полностью.

Напомним, в Украине по состоянию на 28 марта из-за войны, которую развязала РФ против нашего народа, погибли 143 ребенка и 216 — ранены за время полномасштабных боевых действий, которые ведет Россия.

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