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Потери РФ: Генштаб назвал новые цифры

Потери РФ: Генштаб назвал новые цифры

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

Оккупанты понесли серьезные потери на поле боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на 12 октября составили 667 630 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1290 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 667 630 (+1290) человек
  • танков ‒ 8962 (+9)
  • боевых бронированных машин ‒ 17827 (+27)
  • артиллерийских систем – 19381 (+59)
  • РСЗО – 1230 (+1)
  • средства ПВО ‒ 976
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16947 (+110)
  • крылатые ракеты ‒ 2619
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26513 (+115)
  • специальная техника ‒ 3434 (+38)

Ранее в британской разведке сообщили, что следующими целями оккупантов после Угледара могут стать населенные пункты на Запорожском направлении. Наступление ожидается в ближайшие недели.

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